أحمد خميس

«القضايا الواقعة على النفس خاصة الجرائم الجنسيـة لا تـسـقــط بالتقادم»، هذا ما أكده مصدر امني لـ«الأنباء» على خلفية سؤاله على قانونية تقدم وافدة ببلاغ يعود تاريخه الى العام 2014، أما القضية التي كانت محور السؤال فقد كانت في تقدم وافدة فلبينية من مواليد 1986 ببلاغ الى مخفر شرطة الفنطاس مبلغة عن تعرضها للتحريض على الفسق منذ العام 2014 وحتى مارس من العام الجاري، وقالت الوافدة انها كانت تمر بمشكلة قانونية حيث توجهت الى مستشار قانوني عربي الجنسية وقام بأخذ رقم هاتفها والايميل الخاص بها، ووجدته يتواصل معها والطلب منها ان تعيش معه في مسكنة كالأزواج، وأضافت: رفضت هذا الطلب مرارا وتكرارا ولكنه يقوم بملاحقتي ولا اعرف كيف أتصرف حيال هذه المراهقة.