محمد الجلاهمة

فتح رجال مباحث الأحمدي تحقيقا في محاولة للوصول إلى هوية مجهولين شرعوا في سرقة املاك دولة على طريق الدائري الثامن.

وبحسب مصدر أمني فإن وافدا مصريا ابلغ عمليات الداخلية ببلاغ جاء فيه: نفيد سيادتكم علما بأنه وردنا بلاغ من عمليات الأحمدي بوجود سرقة كيبل انارة طريق الدائري الثامن وتم الانتقال الى الموقع من قبل دورية مخفر الوفرة وتمت مشاهدة المبلغ ويعمل في وزارة الأشغال العامة على نفس طريق الدائري الثامن وتمت مشاهدة مركبة صالون اللون أبيض متوقفة قرب مكان السرقة وكذلك ادوات السرقة وكيبل مقطوع امتداد 8 امتار في موقع السرقة في تمام الساعة 3 صباحا وتم الاتصال على وكيل النيابة المناوب مبارك الوهيب وأمر بتسجيل قضية رقم 10/2017 جنايات الوفرة سرقة عن طريق تحطيم حرز وابلاغ الادلة الجنائية حيث تم حضور عبدالله التركماني من مسرح الجريمة للموقع ورفع البصمات وتحريز أدوات السرقة وأمر وكيل النيابة بإرسال القضية وعرضها على سرايا النيابة للعلم والاطلاع.