أحمد خميس

أخضع محقق مخفر شرطة خيطان 3 مواطنين للتحقيقات للوقوف على حقيقة وملابسات قيامهم بالاعتداء على ابن عمهم داخل ديوانيته في منطقة خيطان، وسجلت قضية حملت عنوان التعدي الخفيف والسب والبصق، وبحسب مصدر امني فان القضية جرى تسجيلها عقب ان تقدم مواطن من مواليد 1984 يعمل مهندسا وابلغ عن تعرضه للتعدي الخفيف من قبل ابناء عمومته (س.ع، وع.ح، وع.ح) وذلك بسبب خلافات، مشيرا الى ان المدعى عليهم قاموا بالتعدي عليه وشتمه بوالدته والبصق في وجهه ورمي العقال عليه لضربه وذلك في منطقة خيطان داخل منزل ابناء عمومته في تمام الساعة 1.00 من صباح يوم السبت الماضي.