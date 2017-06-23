محمد الجلاهمة

أطلق سراح عسكري خليجي بكفالة في مخفر شرطة النعيم على خلفية اتهامه من قبل طبيب بإهانته خلال أداء الطبيب لمهام عمله في مستشفى الجهراء، وبحسب مصدر أمني فإن الطبيب وهو من مواليد 1981 قال في القضية التي سجلت في مخفر النعيم وحملت مسمى إهانة موظف عام اثناء تأدية عمله ان المدعى عليه ويدعى (س.م.) خليجي من مواليد 1966 دخل اليه خلال مهام عمله في العيادة الخارجية ونشبت بينهما مشادة كلامية على خلفية محاولة الدخول للطبيب وإذ بالمدعى عليه العسكري يقوم بسب الطبيب وقذفه ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب، هذا وأكد المبلغ ان هناك شهودا على ما حدث سواء من قبل المراجعين أو الهيئة التمريضية.