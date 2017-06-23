هاني الظفيري ـ مشاري المطيري

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني أنه في ظل حرص قطاع الامن الجنائي على التصدي للجرائم بجميع أنواعها وبضرورة محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها وتطبيق القانون على الجميع.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة حيث وردت معلومات عن وجود شخص غير كويتي الجنسية وآخر آسيوي الجنسية يديران شبكة لبيع المواد المخدرة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص في أعمال البحث والتحري من إدارة مكافحة المخدرات لجمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات وبعد التأكد من صحة المعلومات واجراء التدابير الأمنية واتخاذ الاجراء القانوني تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ما يقارب 4 كيلو شبو و150 غرام هيروين وتعادل قيمتها ما يقارب 100 الف دينار كويتي وبمواجهة المتهمين اعترفا بملكيتهما للكميات المضبوطة وانها بقصد التجارة حيث تمت احالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.