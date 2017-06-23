«التلفزيون يفسد علينا متعة مشاهدة الإعلانات لا المسلسلات!»

الفنان الكبير محمد صبحي في لقاء لمدة ساعتين مع برنامج «العاشرة مساء» متحدثا وبكل صراحة عن مستوى مسلسلات رمضان هذا العام وعن فوضى الاعلانات التي تحرم المشاهد من متعة المتابعة والتعايش مع العمل الدرامي، واضاف مازحا: صارت القاعدة انك تشاهد اعلانات تفصلها بعض المشاهد الدرامية، مؤكدا انه حين كان يقدم مسلسلا كان شرطه الوحيد الا تقطعه اي مادة اعلانية.