عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس المؤبد لمقيم مصري اتهم بجلب مواد مخدرة بقصد الاتجار.
واشتمل الحكم على إبعاد المتهم بعد قضاء العقوبة وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار لقيامه بالتهريب الجمركي للمضبوطات.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالحبس المؤبد لمقيم هندي اتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.
كما أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة 4 أشخاص من تهم تتعلق بدخول محل تجاري والاعتداء بالضرب على موظفيه.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهمين بدخول المحل الواقع في منطقة الفروانية وضرب 4 من موظفيه وإتلاف جهاز حاسب آلي بعد اختلافهم.
وصدر الحكم ببراءة المتهمين إثر حصولهم على تنازل من المجني عليهم.