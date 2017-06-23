أحمد خميس

فتح محقق مخفر ميدان حولي تحقيقا في ملابسات قضية حملت رقم 314 / 2017 جنح وبعنوان: اعتداء بالسب والقذف والتعدي بالضرب على نحو محسوس وإساءة استخدام هاتف ومنع حيازة عقار.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا من مواليد 1977 ومصري من مواليد 1970 لم تعرف العلاقة بينهما قالا في إفاداتهما انهما تعرضا لإساءة استخدام هاتف والتعدي الخفيف والسب والقذف وان من صدر عنه كل هذه الاتهامات وافد هندي يدعى «ح.»، وأكدا أن الوافد المدعى عليه منعهما من حيازة عقار، الى ذلك أوضح مصدر أمني أن المدعى عليه حارس وتم استدعاؤه على خلفية القضية.