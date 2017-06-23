محمد الجلاهمة

عمم محقق مخفر هدية اوصاف مركبة يابانية موديل 1999 على عموم الدوريات عقب التأكد من ان البلدية لم ترفع السيارة من مواقف مستشفى العدان.

وبحسب مصدر امني فإن وافدا هنديا ابلغ مخفر هدية انه وصل الى مستشفى العدان وقام الاطباء باحتجازه، وبعد ان اتم علاجه خرج وإذ به لم يجد سيارته كما تركها، ويرجح الوافد ان تكون السيارة سرقت بمفتاح مصطنع.

من جهة اخرى تقدم مواطن الى مخفر شرطة الفنطاس وابلغ عن سرقة هاتفه النقال نوع سامسونج وكذلك طباخ اكل وغسالة ملابس واحضر معه فواتير تثبت ملكيتها، واتهم وافدا سوريا لا يعرف باقي بياناته بسرقة الاغراض وتم تسجيل قضية.