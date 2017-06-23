إلزام الممنوعين من الالتحاق بعائل بالتحول من مادة ٢٢ إلى إقامة عمل

آلية الرسوم الصحية على الآباء والأمهات وفق المادة ٢٢ لم تتبلور بعد

محمد الجلاهمة - أحمد خميس

في الوقت الذي شهدت فيه إدارات شؤون الإقامة في جميع محافظات الكويت إقبالا متزايدا وسط مخاوف وافدين من أن تمتد العطلة لـ 9 أيام، وقع خلل أدى إلى تعطل نظام الحاسوب في بعض إدارات «الداخلية» منها الإقامة وتوقف العمل لأكثر من ساعتين.

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني أن تعليمات صدرت إلى إدارات شؤون الإقامة بوقف الالتحاق بعائل وعدم تجديد الإقامة الصالحة بالنسبة للإخوة والأخوات لما فوق 24 عاما بحيث يكون لزاما عليهم التحول من مادة 22 إقامة التحاق بعائل إلى إقامة عمل.

وفي شأن آخر، قال المصدر إن آلية الرسوم الصحية على الآباء والأمهات وفق المادة 22 لم تتبلور بعد، حيث لم تتلق شركات التأمين أي تعليمات بهذا الخصوص وبالتالي

لا نعرف كيفية تحديد مبالغ التأمين. ورجح المصدر أن يتم الاستقرار على آلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي لكبار السن.