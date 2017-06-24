هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين من جنسية عربية بعد قيامهم بجلب 12 الف حبة ترامادول المخدرة من موطنهما وادخالها الى البلاد بقصد الاتجار، الى جانب وافد من جنسية عربية بحوزته كيلو غرام من مادة الكيميكال المخدرة و50 غراما من مادة الشبو.

وكانت معلومة من أحد مصادر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أفادت بقيام المتهمين بجلب وتهريب المخدرات من موطنهما عبر منفذ مطار الكويت الدولي عن طريق اخفاء المواد المخدرة في جيب سري (صديري) في ملابسهما ومن ثم ترويجها، حيث تم تشكيل فريق خاص من الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وتم ضبطهما بعد كمين محكم في منطقة الفحيحيل. وعثر بحوزة المتهمين على حقيبة بداخلها 12 الف حبة ترامادول المخدرة.

من جهة اخرى تمكن رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات من احباط نشاط احد مروجي السموم البيضاء من خلال مداهمة مسكنه حيث عثر بحوزته على كيلو غرام واحد من مادة الكيميكال و50 غراما من مادة الشبو المخدرة.