عبدالكريم أحمد

أرجأت محكمة الجنايات أمس الأول دعوى اتهم فيها ثلاثة آسيويين بجلب المواد المخدرة والاتجار بها داخل البلاد، إلى 20 يوليو المقبل للاطلاع والمرافعة.



وتخلل الجلسة سؤال هيئة المحكمة للمتهمين من خلال مترجمة على اعتبار أنهم لا يجيدون اللغة العربية، عن وجود محام لهم فأجابوا بالنفي، فانتدبت لهم ثلاثة محامين طالبوا بإرجاء الدعوى للاطلاع على الأوراق.



وسألت المحكمة المتهمين عن تهم جلب مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار وحيازة مادتي الهيروين والمورفين بقصد التعاطي والقيام بالتهريب الجمركي للمضبوطات، غير أنهم أنكروا الاتهام باستثناء المتهم الثاني الذي اعترف بتهمة تعاطي مادة الهيروين قبل ضبطه بيوم واحد من قبل رجال المباحث.