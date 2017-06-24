«المرور»: الكاميرات «السوداء» لـ «السرعة» وحارة الأمان والشاحنات.. والخاصة بـ «التقاطعات» تحرر جميع أنواع المخالفات على مدار الساعة

٥ ملايين دينار تحصل شهرياً جراء المخالفات المرورية

الازدحامات في الطرق تحول دون استخدام الكاميرات الحديثة لالتقاط السرعات العالية بين بعضها محمد الجلاهمة

أثارت الكاميرات السوداء التي نشرت الإدارة العامة للمرور 50 منها على عدد من الطرقات منها الطرق الدائرية الأول والخامس والسادس والسابع الى جانب طريق المطار والفحيحيل والمغرب السريع إضافة الى 10 كاميرات جار تركيبها، أثارت قلق مستخدمي تلك الطرق خاصة بعد تردد شائعات بأنها تستهدف تصوير مخالفات استخدام الهاتف النقال والاستهتار والرعونة وحزام الأمان، وانها مزودة بتقنيات متقدمة للغاية. مصدر مروري نفى لـ «الأنباء» ما أشيع بهذا الشأن، مؤكدا ان الكاميرات السوداء الحديثة تستخدم لتصوير وتسجيل 3 مخالفات فقط، الأولى تجاوز حدود السرعة بالاتجاهين والثانية السير على حارة الأمان في غير الحالات المسموح بها والأخيرة تصوير الشاحنات التي لا تلتزم بالسرعة وتوقيت منع السير. وكشف المصدر عن ان الكاميرات الحديثة السوداء تنقل المخالفة الى مركز العمليات في المرور خلال 3 دقائق من تصوير المخالفة حيث تدرج في الحاسوب مباشرة. في الوقت نفسه، أكد المصدر ان هناك 79 كاميرا للمراقبة متواجدة عند الاشارات الضوئية وكذلك بعض الطرقات السريعة، مشيرا الى انه جار زيادة تلك الكاميرات بـ100 كاميرا جديدة، بحيث يكون العدد الإجمالي 179 كاميرا مختصة بتصوير جميع المخالفات المرورية منها حزام الأمان واستخدام الهاتف وتجاوز الخطوط الأرضية والسرعات المفرطة والاستهتار والرعونة وبقية المخالفات.



وحرص المصدر على التأكيد على ان الكاميرات الحديثة مزودة بتقنيات متقدمة للغاية ولكن هذا هو المستخدم حاليا، لافتا الى ان الكاميرات يمكنها التقاط السرعات العالية بين الكاميرا والأخرى ولكن لم يتم تفعيل هذه الخاصية نظرا لعدم وجود مسافات فاصلة كبيرة ونظرا للاختناقات المرورية.



وأوضح المصدر هذه الخاصية قائلا: ان الكاميرات المذكورة مبرمجة على حدود السرعة وتصور جميع المركبات وفي حالة وجود مسافة تقدر بـ 10 كيلو فإنها تحدد السرعة القصوى وان تجاوزت المركبات حدود السرعة في هذه المسافة تقوم الكاميرا الأخرى بتصوير المركبة المتجاوزة وان خفضت سرعتها حال وصولها الى الكاميرا الثانية.



وأشار المصدر الى ان مزيدا من هذه الكاميرات المتقدمة سيتم توزيعها وتركيبها على الطرق الحديثة والجسور، مؤكدا ان هذه الكاميرات الحديثة تضاف الى اكثر من 200 كاميرا اخرى موزعة على الطرقات لرصد متجاوزي السرعة.وجدد المصدر التأكيد على ان الكاميرات التي تم تدشينها عند التقاطعات الضوئية وايضا على جسور الطرق السريعة هي التي تقوم بتصوير جميع المخالفات الأخرى سواء تلك المرتبطة باستخدام الهاتف النقال بوضعه على الأذن أو ايضا عدم ربط حزام الأمان وتجاوز الخطوط الأرضية والرعونة والاستهتار.



وقال المصدر ان كاميرات التقاطعات الضوئية والكاميرات التي تراقب الطرقات على مدار الساعة تستطيع ومن خلال غرفة العمليات تصوير اي تجاوز بحيث يقوم فنيون في غرفة العمليات بتوثيق هذه المخالفات وتوقيت تحريرها وتسجيلها على الحاسوب.



وحدد المصدر إجمالي المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من خلال كاميرات السرعة وكاميرات المراقبة بنحو 5 ملايين دينار شهريا.وحول كيفية تصوير مخالفات الرعونة والاستهتار التي ترصد من خلال كاميرات المراقبة خاصة انه من الصعوبة التقاط أرقام لوحات مركبات مخالفة على سرعات عالية، قال المصدر: هذه الكاميرات منظومة متكاملة ويكون هناك ربط عبر غرفة العمليات التي من خلالها يتم تتبع مركبات مخالفة حتى تكون هناك فرصة مناسبة لالتقاط الرقم بشكل لا يقبل الخطأ.



وجدد المصدر التأكيد على ان كاميرات السرعة الحديثة تصور من الاتجاهين وتستطيع ان تصور جميع المركبات في 6 حارات من كل اتجاه في بعض الطرقات بمعنى 4 حارات وحارتي الأمان في كل اتجاه.



الى ذلك، دعا ضابط قسم العلاقات العامة في المرور الملازم اول عبدالله ابوحسن المواطنين والمقيمين الى عدم الانشغال بالهواتف خلال عطلة العيد وارسال رسائل التهنئة او الاطلاع عليها خلال وجودهم في المركبات. وأكد أبوحسن ان هناك خططا لقطاع المرور لتنظيم حركة السير مقابل الأماكن الترفيهية وفي مطار الكويت لتجاوز ازدحامات متوقعة، معربا عن أمله في تعاون المواطنين والمقيمين مع تعليمات وزارة الداخلية.

افتتاح جسر جمال عبدالناصر مع وصلة الدوحة السريعةوالعمل في «الخدمة» ووثائق السفر مرهون ببداية العيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة عن افتتاح جسر يربط طريق امتداد طريق جمال عبدالناصر مع وصلة الدوحة السريعة بعدد (6) حارات بالاتجاهين ويخدم منطقة سعد العبدالله والمناطق المطلة على طريق جمال عبدالناصر وذلك فجر اليوم السبت، كما اعلنت الإدارة العامة لمراكز الخدمة عن إيقاف العمل في عطلة نهاية الأسبوع اليوم السبت بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما أعلنت عن إيقاف العمل في مراكز عطلة نهاية الأسبوع ليوم السبت المقبل في حال إن صادف عيد الفطر السعيد بعد غد.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن إيقاف العمل في المراكز الخاصة بالجوازات الالكترونية (العطلة) وذلك من يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2017 حتى يوم السبت الموافق 1/ 7/ 2017 بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وأوضحت أن ساعات العمل خلال الدوام من يوم الخميس من الساعة (8:00) صباحا إلى الساعة (1:30) ظهرا، وأن المراكز التي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت) مواعيدها من الساعة (9:00) صباحا إلى الساعة (2:00) ظهرا.

وأشارت الإدارة الى أن المراكز الخاصة بالجوازات الالكترونية هي: (مركز خدمة الشامية بمحافظة العاصمة - مركز خدمة إشبيلية بمحافظة الفروانية - مركز خدمة فهد الأحمد بمحافظة الأحمدي - مركز خدمة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء - مركز خدمة العدان (ق7) بمحافظة مبارك الكبير- ومركز خدمة غرب مشرف بمحافظة حولي).