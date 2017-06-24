محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

أكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ان 8 مراكز اطفاء تمكنت من محاصرة الحريق الذي شب بمبنى قيد الانشاء في منطقة الوزارات بجنوب السرة ومنعت انتشاره الى المباني المجاورة.

واضاف المكراد في تصريح صحافي ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على مساحة كبيرة من الحريق الذي اندلع بمبنى تابع لبنك الائتمان ، مبينا ان المساحة الكلية لموقع الحريق تبلغ نحو 19 ألف متر مربع، موضحا ان الفرق العاملة تمكنت من السيطرة على نحو 8 آلاف متر مربع من أصل 11 ألف متر امتدت اليها النيران.

واوضح ان الحريق لم يمتد الى مواقع اخرى ، والخسائر مادية فقط حتى الان.

هذا وتواجد في موقع الحريق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل للأطمئنان على سير عمليات الاطفاء.