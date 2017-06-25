أحمد خميس

سجلت في مخفر شرطة الزهراء قضية حملت عنوان اتلاف مركبة وتعد على رجال أمن، وحملت القضية رقم 137/ 2017 جنح الزهراء، وجار تسجيل القضية عقب مطاردة ماراثونية وقيام مواطن بالاعتداء على رجال الأمن واتلاف دوريتين فيما زعم المواطن تعرضه للضرب وتم ارفاق عدة تقارير طبية في ملف القضية.



وكان قائد دورية مرورية قد أبلغ الجهات المختصة بأنه كان في مهمة عمل لحفظ الأمن ورصد المخالفين.

وخلال هذه المهمة شاهد مركبة تعمد قائدها كسر الإشارة الضوئية فيما الساعة تشير الى الخامسة والنصف فجرا، ومضى بالقول قمت باللحاق بالمخالف، وحينما كنت على وشك توقيفه قام متعمدا بالاصطدام بالدورية، وعليه طلبت اسنادا وحضرت دورية الا ان المواطن رفض الامتثال للتعليمات واصطدم مجددا بالدورية الأخرى .هذا، وأحضرت أطراف القضية تقارير طبية تشير الى وقوع مشاجرة عنيفة بينهم.