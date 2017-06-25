حريق غامض يلتهم 3 مركبات في جابر العلي

هاني الظفيري - محمد الدشيش

تعرضت دورية تتبع الأمن لعام لتلفيات شديدة إثر اندلاع النيران فيها وتبين من خلال المعاينة ان الحادث بسبب تماس كهربائي، هذا وتمكن قائد الدورية من الخروج من المركبة واقتصرت الخسائر على مادية، وقال مصدر أمني ان الدورية تتبع مخفر شرطة العمرية وانها كانت بقيادة وكيل عريف، هذا وتعامل مع الحريق مركز اطفاء الفروانية، فيما تسبب الحريق في تعطيل حركة السير لبعض الوقت على طريق الدائري الخامس.

من جهة أخرى، ‏شرعت وحدة التحقيق في الإدارة العامة في معرفة الأسباب التي أدت إلى تفحم 3 مركبات، وذلك بهدف حسم ما اذا كان متعمدا أم بسبب تماس كهربي، وكان بلاغ قد ورد إلى مركز عمليات الإطفاء يفيد باندلاع حريق بمنطقة جابر العلي، وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء القرين بقيادة الرائد عبدالله سالمين، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق شب في٣ مركبات متوقفة أمام منزل وقام رجال الإطفاء بمحاصرة المركبات المشتعلة لمنع انتشار ألسنة اللهب، تمهيدا للسيطرة عليه بشكل كامل، وبالفعل تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق دون وقوع إصابات تذكر واقتصرت الأضرار على خسائر مادية فقط، حضر إلى موقع الحريق رجال الأمن والطوارئ الطبية. ‏‬