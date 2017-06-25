أحمد خميس

واصلت مافيا سرقة المركبات نشاطها وسط تساؤلات المواطنين والمقيمين عن مصير تلك المركبات المسروقة وأين تذهب ولماذا لم تضبط من قبل أجهزة البحث والتحري؟ اذ سجلت يوم أمس في مناطق النقرة والصباحية وميدان حولي والفحيحيل 6 قضايا جميعها تعلقت بسرقة مركبات وكان نصيب منطقة النقرة هو الأوفر بـ 3 بلاغات.

وفي التفاصيل ان وافدا باكستانيا تقدم الى مخفر شرطة النقرة وأبلغ عن مجهول سرق مركبته اليابانية موديل 1998 ذهبية اللون، وذلك خلال توقفها في شارع بيروت خلف سنترال حولي، كذلك تقدم سوري وأبلغ عن سرقة مركبته اليابانية موديل 1999 حيث كانت متوقفة في ساحة ترابية وحملت القضية رقم 415/ 2017، كما تقدمت أردنية الى مخفر النقرة أيضا وأبلغت عن سرقة مركبتها اليابانية موديل 2000 لونها بيج وسجلت قضية برقم 483/ 2017.

وفي الصباحية أبلغ باكستانيا مخفر المنطقة عن سرقة مركبته رباعية الدفع موديل 1999 حيث كانت متوقفة في مواقف إحدى المدارس، كما أبلغ هندي مخفر ميدان حولي بسرقة مركبته خلال وجودها في ساحة ترابية مقابل شارع القاهرة، وأخيرا تقدم سوري الى مخفر الفحيحيل للابلاغ عن سرقة سيارته الأميركية وسجلت قضية برقم 213/ 2017.