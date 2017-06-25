أحمد خميس

سجلت في مخفري شرطة النقرة والعدان قضيتين حملتا عنوانا مشتركا وهو خيانة أمانة والأطراف المجني عليهم في القضية هم 3 نساء، وفي التفاصيل ان مواطنة من مواليد 1973 تقدمت الى مخفر شرطة النقرة مبلغة عن تعرضها لخيانة الأمانة، وقالت المبلغة انها استأجرت مركبة لشخص يدعى (أ) لتجاوز ظروف مادية صعبة يعاني منها، وأضافت سلمت له المركبة المستأجرة وهي يابانية على ان يقوم بإعادتها ولكن بعد تزايد كلفة الايجار عليها طلبت منه ان يعيد المركبة فتوارى عن الانظار.

من جهة اخرى، تقدمت سيدتان خليجيتان الى مخفر شرطة الفنطاس وابلغتا عن ان شقيقهما أخذ جوازي سفرهما ورفض ان يعيدهما لهما.