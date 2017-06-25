أحمد خميس

امر وكيل نيابة الاحمدي بتسجيل قضية خطأ طبي وتكليف الجهة المختصة بالتحقيق في صحة الادعاء، وجاء هذا الاجراء على خلفية تقدم مواطن من مواليد 1995 الى مخفر شرطة هدية مسجلا قضية قال فيها ان عمه من مواليد 1956 دخل الى مستشفى العدان للعلاج وكان بحالة جيدة ولكنه توفي، محملا اطباء المستشفى سبب وفاته، على صعيد آخر تسببت جلسة علاج طبيعي لمواطنة في آلام مبرحة لحقت بها وكانت مواطنة تقدمت الى مخفر شرطة الفنطاس واتهمت ممرضتين تعملان في مركز صحي خاص بانهما تسببتا لها في آلام مبرحة وشديدة وذلك جراء تشخيص خاطئ من قبل الطبيب وقالت انها راجعت مستشفى حكوميا وشرحت للاطباء ما حدث لها فتم ابلاغها بان الالام نتجت عن التشخيص الخاطئ.