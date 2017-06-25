أحمد خميس

شرع رجال مباحث ميدان حولي في البحث عن لص جريء مجهول ارتكب جريمة سلب بطريقة غريبة، وبحسب مصدر أمني فإن وافدا هنديا من مواليد 1968 تقدم الى مخفر شرطة ميدان حولي وسجل قضية بتصنيف جنايات وبعنوان سلب بالقوة قال فيها انه يعمل كهربائيا وقد توقف الى جوار مجموعة من العمال بحثا عن الرزق حيث توقفت مركبة لا يتذكر نوعها وطلب صاحب المركبة الاستعانة بكهربائي وسارع المجني عليه للتعريف بنفسه وصعد الى مركبة المتهم والذي اصطحبه الى منطقة مهجورة وأشهر سلاحا ابيض (سكين) وهدده بالنحر وسلبه ما بحوزته، حيث قام الجاني بسلبه 54 دينارا وهاتفا نقالا وعدة الشغل.

من جهة أخرى، تقدم وافد مصري من مواليد 1989 يعمل مندوبا لشركة أجهزة طبية الى مخفر السالمية للابلاغ عن تعرض سيارته للسرقة.

وقال المبلغ ان مركبته اليابانية تعرضت لكسر الزجاج الخاص بها وان اللص المجهول سرق من داخلها لابتوب واجهزة طبية والاطار الاحتياطي للمركبة وعدة السيارة، وتبين من المعاينة ان اللص كسر الزجاج الخلفي الأيمن.

من جهة أخرى، تقدم مواطن الى مخفر سعد العبدالله وأبلغ عن تعرض منزله للسرقة محددا المسروقات في عقد ذهب بقيمة 855 دينارا واكسسوارات تقدر بـ 60 دينارا ومبلغ 30 دينارا ورفض اتهام أحد، كما تقدم مصري الى مخفر الفحيحيل وأبلغ عن سرقة هاتف نقال.