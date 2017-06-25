أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الجهراء بإحالة جثة وافدة فلبينية الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاتها وما إذا كانت الوفاة طبيعية أو جنائية.

وكانت عمليات الداخلية قد تلقت إخطارا بوفاة وافدة في منزل كفيلها في منطقة العيون ق2، حيث تم ابلاغ الامر الى وكيل النيابة، والذي توجه إلى موقع البلاغ وعاين الجثة وأمر بأن يرفع الطب الشرعي تقريرا عن اسباب وملابسات الوفاة.



على صعيد آخر، تقدمت مواطنة من مواليد 1966 ببلاغ إلى مخفر الصباحية وأبلغت عن تلقيها تهديدا من قبل طليقها البالغ من العمر 62 عاما، وقام رجال الأمن بمحاولة الاتصال بالزوج ولكنه رفض الرد. من جهة أخرى، تقدمت مواطنة من مواليد 1989 ببلاغ الى مخفر الفنطاس وأبلغت عن تعرضها للتهجم من قبل شخص مجهول حيث حاول الوصول الى منزلها عنوة، فيما رجح مصدر أن يكون المتهم حاول الاعتداء على السيدة.