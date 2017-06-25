عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات أمس الأول ببراءة خمسة متهمين من تسور مزرعة في منطقة الوفرة ليلا وطعن حارسها بسكين وسرقة 21 زجاجة خمر مستوردة وسلاح شوزن نادر وثمين.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن صاحب المزرعة تقدم ببلاغ الى مخفر الوفرة، مبينا فيه أن الجناة تسوروا مزرعته في غيابه وقاموا بطعن الحارس وتعريضه لأذى بالغ وآلام شديدة ثم تقييده وسرقة زجاجات الخمر والسلاح النادر، وقد دلت تحريات المباحث عليهم وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأمام النيابة العامة، أكد الحارس تعرضه للطعن وإصابة بالغة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التعرف على من قاموا بضربه وسرقة المزرعة كون الواقعة حدثت ليلا.

وقال وكيل المتهم الأول المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة لـ «الأنباء»: إنه أكد للمحكمة أن الشاهد الوحيد بالقضية هو ضابط الواقعة الذي ادعى أن موكله من ارتكب الجريمة، وقد استند بتحرياته الى كشف حركة أبراج الاتصالات بعدما ادعى عثوره على عدة خطوط هواتف في مكان الواقعة بتاريخ حدوثها ومنها خط نسبه لموكله ظلما وجورا.