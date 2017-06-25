محمد الدشيش

قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار نايف العدواني بحبس متهم شهرا مع الشغل والزمته بدفع كفالة قدرها 300 دينار لقيامه بالتدليس على مواطنه وبيعه منزلا سبق ان باعه لشخص آخر واصبح مملوكا له.

ترافع عن المواطن المحامي محمد القطان واثبت من خلال دفاعه ان المتهم قد اقترف جريمة النصب المنصوص عليها في المادة «1/231» من قانون الجزاء بان عمد الى ايقاع المجني عليه في الغلط بأن اوهمه بانه يمتلك العقار المعروض للبيع وانه يطلب منه مبلغ العربون وقدره 65 ألف دينار لارجاع عربون من قامت بشراء العقار قبله وانه تسلم مبلغ العربون بموجب شيك مصدق صادر من البنك من المجني عليه وطلب مهلة لبيع العقار له الا ان الثابت بالاوراق ان العقار مملوك لشخص اخر حال قيامه بتوقيع عقد المبايعة مع المجني عليه.