خلو المبنى من العمال يستبعد فرضية أن يكون اللحيم سبباً

150 إطفائياً و60 آلية تعاملوا مع ألسنة اللهب لمدة 3 ساعات

محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري عبدالله قنيص

بعد توقف لمسلسل حرائق يوم الجمعة عادت تلك الحرائق مجددا الى الواجهة بالتهام مبنى قيد الإنشاء تابع لبنك الائتمان الكويتي فيما أعلن مصدر رفيع المستوى في الإدارة العامة للإطفاء ان الخسائر المتوقعة قد تتجاوز الـ 5 ملايين دينار خاصة ان الحرارة العالية يمكن أن تؤثر على الهيكل الاسمنتي للمبنى.



وقال المصدر: كان رجال الإطفاء يعولون على وجود كاميرات يمكن ان تحدد الفاعل أو إذا ما كان الحريق متعمدا، إلا أن اعتبارات امنية خاصة ممثلة في وجود جهاز أمن الدولة، حالت دون وجود الكاميرات، مشيرا الى ان وحدتي التحقيق في الاطفاء والادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ستقومان بالوقوف على سبب اندلاع ألسنة اللهب.



واشار المصدر إلى أن شبهة ان تكون اعمال اللحيم هي السبب تم استبعادها انطلاقا من ان يوم الجمعة- وحسب تأكيدات المهندس المسؤول- لم يكن يوم عمل، وبالتالي لم يكن هناك عمال باستثناء حراس أمن المبنى.ولفت الى ان هناك جهودا بُذلت من هؤلاء العمال لإخماد النيران ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مشيرا الى ان عدد رجال الاطفاء الذين شاركوا في التعامل مع ألسنة اللهب على مدار 3 ساعات بلغ 150 اطفائيا وضابطا وضابط صف، فيما بلغت الآليات المشاركة 60 آلية الى جانب سلالم الاطفاء الهيدروليكية التي تُستخدم في الارتفاعات العالية.



وكانت ٩ فرق إطفاء قد تمكنت بعد جهود مضنية استمرت اكثر من 3 ساعات من السيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى قيد الإنشاء تابع لبنك الائتمان الكويتي في منطقة الشهداء بجنوب السرة، وقد تلقى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاءبلاغا مساء أول امس يفيد عن نشوب حريق مبنى قيد الإنشاء مكون من ٣ طوابق تبلغ مساحته الإجمالية ١٩ ألف متر مربع، وتم على الفور توجيه فرق إطفاء مراكز مشرف وصبحان والشهداء والإسناد والإنقاذ الفني والعارضية والهلالي والفحيحيل وكاظمة للتعامل مع الحادث، حيث وصلت أول فرقة إطفاء للموقع من مركز مشرف وشرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق، وتم توزيع الفرق إلى مجموعات لمكافحة الحريق من عدة جهات مختلفة نظرا لشدة الرياح التي ساهمت في امتداد الحريق على مساحة ١١ ألف متر مربع.



واضطر رجال الإطفاء إلى الإفطار في مواقع عملهم، اذ تزامن الحريق مع وقت الإفطار.وشكلت فرق الإطفاء طوقا لضمان عدم انتشار ألسنة اللهب الى المباني المجاورة، حيث تم استخدام عددا من الآليات والسلالم ومعدات خاصة في هذه النوعية من الحرائق وكثفوا جهودهم الى ان تمكنوا من سيطرتهم على الحادث بحرفية واقتدار.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالادارة العامة للاطفاء في بيان لها ان أول المسؤولين المتواجدين للاطمئنان على مجريات الحادث كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل.



ومن جانب الإدارة العامة للإطفاء كان أول المتواجدين للإشراف على عمليات مكافحة الحريق مدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية اللواء صالح الانصاري ومدير إطفاء محافظة حولي العميد محمد المحميد، ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام العقيد خليل الامير، ومدير العمليات المركزية بالإنابة المقدم سعد طه ورؤساء المراكز المشاركة بالحادث.يذكر ان مراقبة تحقيق حوادث الحريق تعكف حاليا على دراسة الحريق للتعرف على أسباب وملابسات الحادث.

أبل: مباشرة العمل في المبنى من جديد بعد فحصه والتأكد من وضعه الإنشائيعادل الشنان

أثنى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل على جهود فرق الإطفاء والطوارئ الطبية ورجال الداخلية الذين شاركوا في عملية إخماد النيران التي اندلعت مساء امس الأول في مبنى بنك الائتمان قيد الإنشاء الواقع في منطقة الوزارات جنوب السرة.



وقال أبل في تصريح على هامش تفقده لسير عمليات إخماد النيران في موقع الحريق «انه يتحمد الله على عدم وجود خسائر بشرية أثناء وقوع الحادثة وان الأمر يرتبط بخسائر مادية فقط».

وأشار إلى أن «مجلس إدارة بنك الائتمان سينتظر الآن نتائج التحقيقات من قبل الجهات المختصة للوقوف على ملابساتها» مضيفا أنه «سيجري العمل مباشرة على إعادة العمل على تنفيذ وبناء مبنى البنك الجديد بعد فحصه والتأكد من وضعه الإنشائي ومدى تأثره بالحريق والانتهاء من التحقيقات المرتبطة بالحادثة مع الجهات المعنية».