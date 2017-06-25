محمد الدشيش

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق مصنع المعادن الكائن في منطقة أمغرة في زمن بلغ ساعتين و٤٠ دقيقة بعد جهود كبيرة بذلها رجال الإطفاء خلال مكافحة الحريق.



وأوضحت الإدارة أن تفاصيل الحادث بدأت عندما تلقى مركز عمليات الادارة العامة للإطفاء بلاغا في نحو الثانية من بعد ظهر امس وقد هرعت على اثره ٤ فرق اطفاء من مراكز الجهراء الحرفية والفروانية والصليبيخات والاسناد، وكان وقت وصول أول فرقة اطفاء للموقع في غضون ٧ دقائق، حيث شرع رجال الإطفاء في مكافحة الحريق ومحاصرته.



وقالت الإدارة إن الحريق نشب في مخلفات تبلغ مساحتها ١٥٠٠ متر مربع من اصل مساحة المصنع الكلية التي تبلغ ٣ آلاف متر مربع، حيث تضاعفت الجهود وحالت دون انتشار النيران الى باقي أجزاء المصنع.

وأضافت أن عمليات مكافحة الحريق وإخماده كانت تحت متابعة مباشرة من وزير الدولة لشؤون نجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وسعادة مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص وبقيادة مدير إطفاء محافظة الجهراء العميد محمد الكندري ورئيس مركز الاسناد الرائد حمد الراشد.

وختمت ادارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بأن ابرز المسؤولين الحاضرين للموقع لتفقد مجريات الحادث كان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومدير عام هيئة الصناعة عبدالكريم تقي، وجار حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

ووجه مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير رسالة إلى أصحاب المصانع والمباني قيد الإنشاء، طالبهم فيها بضرورة اتباع ارشادات الأمن والسلامة وعدم تخزين المواد سريعة الاشتعال وتعرضها لأشعة الشمس المباشرة، كما دعاهم الى إلحاق موظفي الأمن بدورات مكافحة الحريق لتمكنهم من استخدام معدات الإطفاء الموجودة في المصنع والمواقع الإنشائية المختلفة للسيطرة على الحوادث في بداية اندلاعها قبل ان تنتشر.