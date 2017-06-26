أبرق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى كل منتسبي وزارة الداخلية من القيادات والضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين.

وأعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لجميع منتسبي المؤسسة الأمنية موجها إليهم الشكر والتقدير على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية في شهر رمضان المبارك لتأمين الطرق والمساجد خاصة خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، وأنهم برهنوا على تميزهم في الأداء وقدرتهم على العطاء بغير حدود، مما كان له صدى طيبا لدى الإخوة المواطنين والمقيمين الذين لمسوا ذلك عن كثب.. وأبرز روح الولاء وصدق الانتماء.

وتوجه الجراح في برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يعيد أمثال هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن تكون الكويت دائما دار أمن وأمان وسلام تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ/ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ/ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ جابر المبارك، حفظهم الله ورعاهم.