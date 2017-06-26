هاني الظفيري

أحبط رجال الإدارة العامة لخفر السواحل محاولة تهريب 10 آلاف حبة كابتغون قام مهرب خليجي و4 إيرانيين بمحاولة تهريبها الى داخل البلاد معتقدين ان رجال الداخلية مشغولون بتجهيزات عيد الفطر المبارك.

هذا واعترف المتهم بانه تسلم شحنة الحبوب المخدرة من الإيرانيين الأربعة فيما ضبط بحوزة المتهمين على عدد 8 هواتف ومبلغ مالي كان سلمه المتهم الى التجار، وكان رجال خفر السواحل رصدوا تحركا مشبوها في المياه الاقليمية عبر كاميرات مراقبة البحر، وعليه تم تضييق الخناق على المتهمين وضبطهم قبل ان يتخلصوا من جسم الجريمة والحبوب.

وأكد المصدر ان جميع المتهمين بصدد إحالتهم الى النيابة العامة وان المضبوطات أرفقت في ملف القضية.