هاني الظفيري

بجرأة لافتة استطاع رجال النجدة السيطرة على نمر من فصيلة «الشيتا» بعد تجوله في المنطقة ومن ثم العثور عليه في منطقة هدية مساء أمس الأول، ولم يقم رجال النجدة بإطلاق النار وانما استدرجوه إلى داخل الدورية ومن ثم قاموا بنقله إلى حديقة الحيوان.

وقال مصدر امني: ان بلاغا ورد من عدد من المارة يفيدون بوجود نمر يسير في طرقات منطقة هدية، وعليه توجه على الفور رجال النجدة الذين لم يخشوا خطورة هجومه عليهم، حيث تمكنوا من نقل النمر إلى حديقة الحيوان.

وحول ما اذا كانت عمليات الداخلية تلقت بلاغا بفقد النمر، قال المصدر: ان الموشرات تشير الى ان النمر هرب من مالكه الذي لم يستطع الإبلاغ عن فقدانه كون القانون يمنع امتلاك الحيوانات المفترسة، بل يعاقب عليها، حيث تم رفع تقرير بالواقعة.

هذا ورفع رجال النجدة تقريرا في الواقعة الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ على ان يرفعه الى قطاع البحث الجنائي في محاولة لتحديد صاحب النمر والتحقيق معه في حيازة حيوان قد يلحق الاذى بالمواطنين والمقيمين.