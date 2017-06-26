جهود كبيرة لحفظ الأمن على مدار الساعة

مشاري المطيري

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود الفريق الشيخ محمد اليوسف، بجولة ميدانية بمناسبة عيد الفطر السعيد في القطاع الحدودي، حيث بدأ جولته بزيارة الإدارة العامة لأمن الحدود البرية وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام اللواء فؤاد الأثري، ومساعد المدير العام ومديرو الإدارات.

وقد نقل الفريق اليوسف تحيات وتهاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى رجال أمن الحدود مشيدا بتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم.

بعد ذلك قام اليوسف بجولة في إدارة الحدود الشمالية «قطاع العبدلي - قطاع الرتقة - قطاع خباري العوازم - قطاع الأبرق».

وكان في استقباله مدير إدارة الحدود الشمالية ومساعده ورؤساء القطاعات بإدارة أمن الحدود الشمالية.

وأعرب عن سعادته لما شاهده من تواجد وجاهزية رجال المراكز الحدودية، وأن رجال أمن الحدود كل في موقعه هم درع الوطن وعيونه الساهرة، وأنهم يواصلون الليل بالنهار من اجل أمن الوطن وأمان مواطنيه.

كما قام الفريق الشيخ محمد اليوسف والفريق المرافق له بزيارة إدارة الحدود الجنوبية، وكان في استقباله مدير إدارة الحدود الجنوبية ومساعده ورؤساء القطاعات بإدارة أمن الحدود الجنوبية.

وأشاد الفريق الشيخ محمد اليوسف برجال أمن الحدود وبما شاهده من حرص وتواجد رجال الأمن على مدار الساعة لحفظ الأمن وعلى جاهزية رجال أمن الحدود الجنوبية مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في هذه المراكز.

واختتم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح جولته متوجها بالتحية والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري لما يقدمانه من دعم ومساندة لأبنائهما رجال الأمن في مختلف القطاعات.