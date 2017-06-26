عبدالكريم أحمد

أحال وكيل نيابة محافظة الأحمدي جثة طفل كويتي يبلغ ثمانية أعوام إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاته بعدما نقله ذووه إلى مستوصف ضاحية علي صباح السالم جثة هامدة.

وكشف مصدر لـ «الأنباء» أن الأطباء أحالوا الواقعة إلى التحقيق بعدما اكتشفوا وجود إصابات وسحجات وحروق ظاهرة على جسد الطفل، وكان المحقق قد صنف القضية مبدئيا كوفاة طبيعية، إلا أن التقرير الطبي الأولي دفعه لإعادة تصنيفها وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة وإزاء التقرير الطبي أمر رجال أمن مخفر الضاحية بتسجيل قضية قتل عمد وإحالة أوراق القضية إلى سرايا النيابة العامة، حيث باشرت إجراءات التحقيق بالقضية.

وتابع أن ذوي الطفل ذكروا في بلاغهم أنهم وجدوا الطفل معلقا على نافذة المنزل بحيث كان نصفه في الداخل والآخر في الخارج وفوجئوا بأنه جثة هامدة.