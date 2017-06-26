هاني الظفيري

كتبت النجاة لشاب من موت محقق فيما ادخل قائد المركبة عناية مستشفى الجهراء بعد تعرض مركبة كانا على متنها للانقلاب على طريق السالمي وقال مصدر امني ان بلاغا ورد مساء امس الأول عن انقلاب مركبة وعليه توجه رجال الأمن ورجال الإسعاف وتبين إصابة شابين وتم نقلهما في الإسعاف إلا ان احد المصابين تبين ان إصابته طفيفة فيما ادخل الآخر العناية المركزة بسبب الإصابات التي لحقت به جراء الانقلاب ووصف المصدر بأن حالته حرجة.

كما نجا مواطن شاب من موت محقق بعد انقلاب مركبة كان يستقلها برفقة احد أصدقائه، فيما ادخل قائد المركبة العناية الفائقة بمستشفى الجهراء، وقال مصدر امني ان بلاغا من المارة ورد مساء امس الأول عن انقلاب مركبة على طريق السالمي وعليه توجه رجال الأمن ورجال الإسعاف الى الموقع وتبين اصابة شابين فتم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى وتبين ان احد المصابين اصابته طفيفة، فيما ادخل الآخر العناية المركزة بسبب الإصابات البالغة التي لحقت به نتيجة الانقلاب ووصف المصدر حالته بأنها حرجة.