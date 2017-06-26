عبدالله قنيص

أعلنت الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص عن عقد الدورة التأسيسية لأمن وحماية الشخصيات المهمة خلال الفترة من 22 اكتوبر 2017 وحتى الأول من فبراير المقبل.

وحددت الإدارة السابع من سبتمبر المقبل كآخر موعد لقبول طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورة على ان تكون معتمدة من جهة عملهم. وذكرت الإدارة الشروط الخاصة المطلوب توافرها في المتقدم لقبول طلبه، وفي مقدمتها ان يكون كويتيا وان يكون من رتبة وكيل عريف وحتى ملازم حديث التخرج للمواطن الكويتي او حتى رتبة نقيب لمنتسبي مجلس التعاون والأقطار العربية. وأكدت الإدارة على ضرورة اجتياز الفحص الطبي واللياقة البدنية وألا يزيد عمره على 35 عاما من تاريخ بدء الدورة. وقال بيان صادر عن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص إن من يجتاز الدورة ـ وهي بنظام التفرغ ـ بنجاح سيكلف بالعمل في إدارة حماية الشخصيات.