محمد الدشيش

اقتد مواطن من مواليد 1988 الى مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات عقب الاشتباه به والعثور بحوزته على مواد مخدرة.

وقال مصدر أمني: إن رئيس تحقيق محافظة الاحمدي أمر بإحالة المواطن الى «المكافحة»، وذلك بعد تقرير اطلع عليه تضمن ان رجال امن الاحمدي تلقوا بلاغا بوجود شخص في حالة غير طبيعية بمنطقة الاحمدي، فتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شاهد افرادها شخصا تبين لاحقا انه من غير محددي الجنسية وبحوزته كيس، وتم تفتيشه فعثر معه على مواد يشتبه بأنها مخدرة، فتم تحريز المضبوطات واحيل الى ادارة المكافحة.