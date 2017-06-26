محمد الجلاهمة

قضت الدائرة الجعفرية بمحكمة الأسرة بإثبات زواج مواطن من فرنسية على يد أحد أئمة المساجد في فرنسا. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم البحر بصفتها وكيلة عن المدعي أن الأخير قد تزوج في وقت سابق من فرنسية على يد أحد أئمة المساجد في فرنسا بصداق بـ 2000 يورو والمؤخر بـ 1000 يورو وبحضور شاهدين وانه يرغب في إثبات الزواج في الكويت. وأكدت المحامية البحر انه وفقا للمقرر قانونا لا ولاية للأب على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا وان كانت بكرا ومالكة لأمرها لم يكن لأبيها ان يزوجها دون رضاها. واستجابت المحكمة للمحامية البحر وقضت بإثبات الزواج.