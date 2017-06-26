محمد الدشيش

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من قتل آسيوية بالخطأ عبر دهسها على طريق الفحيحيل في اتجاه النويصيب. وكان الادعاء العام قد اتهم المواطن بقيادة مركبته بإهمال، ما أدى إلى قتل الآسيوية دهسا بالخطأ. وأنكر المتهم ما وجه إليه من اتهام، وحضر المحامي ناصر الخرينج موكلا عنه أمام المحكمة وترافع شفاهة، مؤكدا انتفاء الدليل اليقيني بحق موكله، إذ لم يثبت تقرير الخبير الفني قيام المتهم بأي خطأ يلزم إدانته فضلا عن قيام المجني عليها بارتكاب خطأ، إذ لم تتوخ الحرص والعناية عند عبورها الشارع في غير الأماكن المخصصة للعبور كونها قامت بعبور مفاجئ لطريق عام ولم تقم بالوصول اليه عبر أقرب جسر للمشاة، فضلا عن التزام المتهم بالسرعة المحددة قانونيا. واستجابت المحكمة للمحامي الخرينج وقضت ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.