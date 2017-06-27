تكليف الأمن العام بالحد من المعاكسات

هاني الظفيري - مشاري المطيري

أعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عن تقديره لجهود رجال الأمن التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان وتحقيقها كامل أهدافها، موضحا أنها تميزت بحسن التنظيم ومستوى التنسيق العالي والإعداد والتنفيذ الجيد للتدابير الأمنية والوقائية والتعامل الحضاري مع الجمهور بفضل توجيهات الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مما أسهم في أن ينعم المواطنون والمقيمون بالأمن والسلامة وأن تجسدوا ولاءكم ووفاءكم وعطاءكم للوطن الغالي.



وهنأ الدوسري وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والقيادات الأمنية والضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وأكد الفريق الدوسري أن رجال الأمن سيظلون دائما السواعد الفتية القوية والعيون اليقظة الساهرة للحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطنين، داعيا الله سبحانه وتعالي أن يوفق أبناء المؤسسة الأمنية دائما لما فيه خير الوطن تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك

وعلى صعيد آخر، وفي إطار الجولات التفقدية المستمرة لقيادات وزارة الداخلية وتجسيدا للتواصل الدائم مع رجال الأمن وما يحظون به من رعاية واهتمام، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح، بجولة ميدانية بمناسبة عيد الفطر السعيد على الأسواق والمتنزهات والتي تشهد حضورا جماهيريا للوقوف علي تنفيذ الخطط الأمنية الهادفة الى حماية وسلامة المواطنين والمقيمين، ونقل الطراح تهاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى رجال الأمن العام، مشيدا بتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم.



وأعرب عن سعادته لما شاهده من تواجد وجاهزية وانتشار وتواجد اخوانه بين المحتفين بعيد الفطر المبارك لبث الأمن والأمان والحد من أي تجاوزات او معاكسات يمكن ان تصدر عن مشاغبين.