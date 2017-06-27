محمد الجلاهمة

لقي طفل مصري مصرعه غرقا داخل حمام سباحة في أحد جواخير منطقة كبد.

وبحسب مصدر امني، فقد تقدم الى مخفر شرطة الاحمدي وافد مصري من مواليد 1976 ببلاغ عن تعرض طفل من مواليد 2015 للغرق في مسبح في جاخور بمنطقة كبد الهجن، مشيرا الى ان الطفل كان برفقة عائلته، حيث ان المبلغ كان معزوما بنفس الجاخور وتبين ان الطفل تم اسعافه الى مستشفى الفروانية حيث فارق الحياة في الموقع نفسه، هذا وتم احضار اشعار تحويل طب شرعي وتقرير طبي وتم انتداب الادلة الجنائية الى مسرح الجريمة وتم تسجيل قضية واحالتها الى التحقيق.