هاني الظفيري

واصل قطاع المرور بقيادة الوكيل المساعد بالانابة اللواء فهد الشويع حملات مرورية لضبط حركة السير والحد من المخالفات المرورية، واسفرت الحملات التي امتدت طيلة الاسبوع الماضي عن ضبط 11 مراهقا يقودون مركبات من دون رخصة سوق لتتم احالتهم الى نيابة الاحداث وضبط وافد لقيادة مركبة من دون رخصة سوق واحيل الى الابعاد، الى جانب إحالة 45 مخالفا الى النظارة لارتكاب مخالفات جسيمة، هذا الى جانب تحرير 27 ألف مخالفة، فيما بلغ عدد السيارات التي احيلت الى كراج الحجز 224 مركبة.

وقال مصدر امني ان ادارة العمليات حررت 3692 مخالفة واحالت 36 مخالفا الى النظارة واوقفت مطلوبا و4 احداث وحجزت 98 مركبة، وفي العاصمة تم تحرير 5849 مخالفة واحالت الى كراج الحجز 35 مركبة.

وفي حولي تم تحرير 5565 مخالفة واحالة 23 مركبة الى كراج الحجز واثنين الى النظارة و6 احداث واوقفت 5 مطلوبين واوقفت وافدا يقود مركبة من دون رخصة سوق.

اما رجال مرور الفروانية فقد حرروا 4041 مخالفة واحالوا 30 مركبة لكراج الحجز و4 الى نظارة المرور، وفي الجهراء تم تحرير 4327 مخالفة واحيلت للحجز مركبتان، اما رجال مرور مبارك الكبير فحرروا 1213 مخالفة واحالوا 9 مركبات لكراج الحجز ووافدا الى النظارة واحالوا حدثا الى نيابة الاحداث.