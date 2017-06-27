أحمد خميس

أحيلت مواطنة من مواليد 1997 الى نظارة مخفر شرطة جليب الشيوخ وسجلت بحقها قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله، فيما أكد مصدر أمني أن هناك واسطات فشلت ليتنازل المدعي عن القضية، خاصة أن الواقعة كانت مهينة وعلى مرأى ومسمع من زملائه الضباط حيث أبلغ المدعى عليها أن القانون سيفصل بينه وبينها وسيحصل على حقه القانوني نتيجة ما تعرض له من إهانة.

وبحسب مصدر أمني، فإن القضية والتي حملت رقم 2017/604 جنح جليب الشيوخ تمثلت في تقدم ضابط الأمن الخارجي في المطار وقال إنه وأثناء تأدية مهام عمله تم استيقاف المدعى عليها لمخالفتها، وإذا بها تقوم بإهانته والتلفظ عليه بالقول، وأكد أن هناك شهودا على الإهانة التي لحقت به.