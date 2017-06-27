محمد الجلاهمة

أصرت مواطنة على ملاحقة زوجة شقيقها السورية قضائيا بتهمة الاعتداء عليها بالضرب ورفضت طلب شقيقها بالتنازل عن الاتهام خشية صدور حكم حبس بحق زوجته قد يبعدها من البلاد، وقال مصدر أمني ان مواطنة من مواليد 1989 تقدمت ببلاغ الى مخفر شرطة النعيم وسجلت قضية بعنوان اعتداء بالضرب وانها تعمل في وزارة الداخلية وان هناك مشادة كلامية وقعت بينها وبين زوجة شقيقها السورية التي قامت بضربها بشكل مبرح، وقدمت المواطنة في ملف القضية تقريرا جاء فيه: اعتداء بالضرب من أخرى ووجود ألم بالرأس والخشم دون إصابة ظاهرة.