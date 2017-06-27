أحمد خميس

تواصلت جرائم السرقات في منطقة النقرة فبعد نحو 48 ساعة من سرقة 6 مركبات منها 3 مركبات من منطقة النقرة وهو ما أشارت اليه «الأنباء» في عدد امس الأول، شهدت منطقة النقرة قضيتين جديدتين حملتا عنوانا واحدا وهو سرقة عن طريق تحطيم حرز، اما المجني عليهما في هاتين القضيتين فهما وافد سوري وآخر لبناني حيث قال الأول في القضية التي حملت رقم 58/2017 جنايات النقرة ان زجاج مركبته تعرض للكسر من قبل مجهول وان السرقات من داخل مركبته كانت عبارة عن آلتي حفر «هلتي» وقص رخام «صاروخ» دريل وآلة لحام.

أما المسروقات من الوافد اللبناني بعد كسر زجاج مركبته فكانت عبارة عن أسلاك ومنشار كهربائي ودريل وعدة بناء، وكانت المركبة متوقفة أمام منزله.

وتم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة المركبتين.