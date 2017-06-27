أحمد خميس

أمر محقق ميناء عبدالله بإحالة جثة مواطن أربعيني إلى الطب الشرعي، على أن تصنف القضية بعد وصول التقرير الخاص من الأدلة الجنائية بعد معرفة أسباب الوفاة.

وكانت عمليات الداخلية قد تلقت إخطارا يفيد بأن مواطنا من مواليد 1979 توفي داخل سيارة إسعاف وتبين من خلال التحقيقات أن المواطن كان موجودا في اسطبلات بالأحمدي حينما شعر بإعياء ليقوم أصدقاؤه بالاتصال بالطوارئ الطبية والتي سارعت إلى إرسال سيارة إسعاف وخلال نقل المواطن من اسطبلات الأحمدي إلى مستشفى العدان لفظ أنفاسه الأخيرة، ومن المقرر أن يحسم الطب الشرعي سبب الوفاة وإذا ما كانت طبيعية أم جنائية.

من جهة أخرى، سجلت في مخفر شرطة بيان قضية بعنوان وفاة طبيعية، وذلك بعد أن أبلغ مواطن من مواليد 1964 بأن والدته من مواليد 1944 شعرت بإعياء ليتم الإسراع بها الى مستشفى مبارك، ولكنها وصلت متوفاة وفشلت الجهود الطبية في عمل تنشيط للقلب.