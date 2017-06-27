قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي يرافقه اللواء وليد الصالح مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار بجولة ميدانية بمناسبة عيد الفطر السعيد في مطار الكويت الدولي.
وأشاد اللواء العوضي برجال أمن المطار وبما شاهده من حرص وتواجد رجال الأمن على مدار الساعة لحفظ الأمن وعلى جهوزيتهم باستقبال المسافرين على مدار الساعة.
وطالب اللواء منصور العوضي من قيادات قطاع المنافذ بزيارة قطاعاتهم البرية والبحرية للاطلاع على سير العمل خلال فترة عيد الفطر.
كما قام مدير عام الإدارة العامة لأمن الموانئ بالوكالة العقيد عاطف الحبشي بزيارة تفقدية في اول أيام عيد الفطر السعيد لرجال الامن بهذه الموانئ.
هذا ورافق الحبشي مديرو إدارات أمن ميناء الدوحة العقيد عبدالله الماجد وأمن ميناء الشويخ العقيد عبدالله حمد الهولي وأمن ميناء الشعيبة العقيد علي عبدالرحيم.