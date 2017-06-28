أمر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بإبعاد وافد مصري وزوجته عقب عودتهما الى البلاد، وذلك في أعقاب تصرف لاإنساني ارتكباه والذي تمثل في اغلاقهما باب الشقة والسفر إلى موطنهما تاركين طفليهما (4 و6 سنوات) داخل الشقة، وكانت «الأنباء» نشرت في 14 الجاري تفاصيل قضية غريبة تمثلت في إقدام وافدين على المغادرة الى موطنهما تاركين طفليهما داخل الشقة، حيث ورد بلاغ بهذا الخصوص إلى عمليات الداخلية ليقوم رجال الأمن بالتعامل مع الحادث وتسليم الطفلين إلى جدهما.

وأضاف المصدر: قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح برفع تقرير بشأن الحادثة الى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري الذي أمر بإبعاد الأبوين وطفليهما.