في ظاهرة غريبة وآفة دخيلة على المجتمع «الجهراوي»

هاني الظفيري

في ظاهرة غريبة وآفة دخيلة على المجتمع «الجهراوي» رصدتها «الأنباء»، يستخدم متناولو الشبو اللمبات الخاصة بالوانيتات لإعداد الشبو عن طريقها.

وقال مصدر: إنه في الآونة الاخيرة تم رصد عدد من المركبات في محافظة الجهراء، وخصوصا «الوانيتات»، تعرضت الإضاءة الخلفية لها للكسر والاستيلاء على اللمبات من أجل استخدامها في عملية تناول الشبو كونها هي اللمبات الوحيدة التي تتميز في استخدامها بعملية تناول الشبو. وأضاف المصدر أن العديد من أصحاب محلات قطع الغيار قاموا بعدم جلب هذا النوع من اللمبات حتى لا يحضر المتعاطون إليهم كونهم يتسببون في المشاكل والاعتداء على أصحاب المحلات. وأردف المصدر بأن العميد محمد الشرهان أوعز الى رجاله بضرورة ملاحقة الاشخاص المتهمين بإتلاف السيارات من أجل الإضرار بأنفسهم.