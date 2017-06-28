تمكن رجال مركز الانقاذ الفني ومركز اطفاء السالمية الجنوبي من انقاذ 4 اشخاص تعطل بهم المصعد في بناية بمنطقة السالمية.

وكان قد ورد بلاغ الى عمليات الاطفاء امس الاول يفيد بوجود حادث تعطل مصعد ويوجد به أشخاص محشورون حيث وصلت فرقة السالمية الجنوبي الى موقع الحادث في غضون ٣ دقائق، وتم التعامل مع الحادث كالمعتاد لإخراج الاشخاص المحشورين لكن عند التعامل مع الحادث تبين بأن المصعد من المصاعد قديمة الصنع ومتهالكة الى ادنى درجة مما ادى الى قطع الاسلاك التي تربط المصعد مع ماكينة السحب وبجهود رجال الاطفاء كل من فرقة السالمية الجنوبي بقيادة المقدم ثامر بورسلي وفرقة الانقاذ الفني بقيادة الرائد أحمد عسكر وتم التعامل مع الحادث بكل دقة وحرفية وانقاذ الاشخاص المحشورين.