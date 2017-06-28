اليوسف: نذرنا أنفسنا لخدمة الوطن وحمايته

عبدالله قنيص

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري انه لا مجال للتهاون حينما يتعلق الأمر بالمصالح العليا للكويت، مشددا على أهمية مضاعفة اليقظة والحذر واستخدام الأنظمة الحديثة الذكية في مجال تأمين الحدود، مؤكدا أن رجال أمن الحدود هم العيون الساهرة التي تضحي بالغالي والنفيس ولا تتوقف عن العطاء للوطن الذي يستحق منا الكثير.

واشار الدوسري الى أن الثقة الأميرية الغالية التي نالها الفريق الشيخ محمد اليوسف، جاءت تتويجا لجهوده وجهود قادة الحدود البرية أو البحرية، وأضاف: نحن نفخر بكم وبقادتكم الذين تمرسوا وتشبعوا بالعمل الأمني، ونفخر بقيامكم بتأسيس مركز التدريب التخصصي فأنتم تواصلون مسيرة من سبقوكم وسبقونا.

تصريحات وكيل وزارة الداخلية جاءت خلال قيامه امس ثالث أيام عيد الفطر السعيد بجولة تفقدية بالحدود الشمالية تضمنت زيارة قطاع العبدلي وعدد من المراكز الحدودية التابعة له.

وكان الدوسري ومرافقوه وصلوا على متن طائرة عمودية إلى مركز البحيث الحدودي، وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فؤاد الأثري، ومساعده اللواء فيصل العيسى، ومديرو الإدارات ومساعدوهم.

واستهل الفريق الدوسري جولته في مركز البحيث الحدودي بتفقد غرفة العمليات، حيث استمع لشرح مفصل عن الآليات الموجودة ومدى الجاهزية لتأمين الحدود وآلية العمل والمشاريع الحالية للتطوير وخطط الصيانة والتحديث.

كما اطلع على العديد من الآليات الحديثة المستخدمة وعلى الوحدات العاملة والمهام الأمنية المنوطة بها خاصة في مجال المراقبة المتطورة بما يهدف الى زيادة كفاءة الأداء.

واطمأن على الحالة الأمنية بطول الحدود الشمالية ومدى جاهزية رجال امن الحدود واستعدادهم وفقا للخطط الموضوعة.

ثم قام الفريق الدوسري ومرافقوه بزيارة للإدارة العامة لأمن المنافذ البرية، حيث كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العميد إياد الحداد وعدد من القيادات، حيث استمع إلى إيجاز من العميد إياد الحداد عن الهيكل التنظيمي للإدارة والمهام المنوطة بها.

ثم توجه الفريق الدوسري ومرافقوه إلى منفذ العبدلي على الحدود الشمالية، حيث اطلع على مهام ونظام العمل في المنفذ وآلياته وإجراءات التفتيش والتعاون والتنسيق مع الجهات المساندة والمعاونة لوزارة الداخلية واستمع إلى شرح لما يتميز به العمل من دقة وسرعة، ما يعكس حرص المؤسسة الأمنية على تقديم أفضل الخدمات بكل سهولة مع الحرص على رفع كفاءة العناصر البشرية بالتدريب والإعداد والتأهيل المستمر.

وأعرب الفريق الدوسري عن رضاه وارتياحه لما شاهده من جاهزية، مشيرا إلى أهمية مواصلة اليقظة والمثابرة نظرا للمستجدات الأمنية في المنطقة.

ونوه بأهمية دور رجال أمن المنافذ باعتبارهم الواجهة الحضارية وخط الدفاع الأول ضد الجريمة، مؤكدا ثقته في قدرتهم على مواجهة أي طارئ والتعامل مع كافة الفرضيات بكفاءة واقتدار.

من جهته، أعرب الفريق الشيخ محمد اليوسف عن عميق الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وللفريق الدوسري على دعمهما ومساندتهما لقطاع امن الحدود وتوفير أحدث الأساليب المتطورة لمواجهة المستجدات الأمنية وأي فرضيات، مؤكدا أن رجال امن الحدود نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وحمايته.

هذا ورافق الفريق الدوسري كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود الفريق الشيخ محمد اليوسف، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.