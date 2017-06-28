هاني الظفيري

أدخل وافد آسيوي مستشفى مبارك للعلاج بعد كسر مضاعف بالرجل اليمنى بعد تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة مواطن.

وجاء في التفاصيل ان الآسيوي واثناء عبوره من شارع إلى آخر بمنطقة الجابرية دهسته مركبة، وعند تلقي غرفة العمليات بلاغا بالحادث حضر رجال الامن وفنيو الطوارئ الطبية وتم اسعاف المصاب إلى مستشفى مبارك للعلاج.

من جهة اخرى، شهد طريق الدائري الرابع السريع حادث اصطدام شاحنة بالحواجز البلاستيكية الامر الذي كاد ان يتسبب بكارثة لولا قيام بعض قائدي المركبات بالتوقف اثناء الحادث ونقل قطع الحواجز الى جانب الطريق.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد ظهر امس الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث اصطدام شاحنة بالحواجز البلاستيكية الواقعة على الدائري الرابع وتحديدا في محافظة الجهراء المطلة على محطة الوقود، حيث توجه رجال المرور الى موقع البلاغ، وتبين ان قائد الشاحنة ـ وهو وافد آسيوي ـ لم يصب فيما كسرت عجلة الشاحنة الامامية بسبب حادث الاصطدام الذي كاد ان يتسبب بحوادث لولا سرعة قيام قائدي المركبات بنقل الحواجز قبل الاصطدام بها الى جانب الطريق.