اتهم مواطن خادمته السيلانية بالسرقة وخيانة الامانة، وقال في بلاغ قدمه الى مخفر العدان ان خادمته الاربعينية سرقت اجهزة كهربائية و360 دينارا وقدم بياناتها كاملة.



لوحات مركبة المواطنة طارت..

تقدمت مواطنة اربعينية الى مخفر ميدان حولي مبلغة عن سرقة لوحات مركبتها وسجلت قضية سرقة لوحات مركبة جنح ميدان حولي.

ومجهول سرق لوحات «الكورية»

ابلغ وافد افغاني يعمل مندوبا في احدى الشركات مخفر الصباحية بسرقة لوحات مركبته الرباعية الكورية لكنه لم يتهم احدا بذلك، واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

تحطيم حرز في النقرة

سجل محقق مخفر النقرة قضية سرقة عن طريق تحطيم حرز، وكان وافد اردني قد ابلغ عن قيام مجهول بتحطيم زجاج مركبته وسرقة مبلغ 1500 دينار.

إتلاف مركبة ثلاثيني في الجابرية

اتهم مواطن ثلاثيني مجهولا بإتلاف مركبته الفارهة، وقدم بلاغا بذلك الى مخفر الجابرية، وقال ان الواقعة حدثت في المنطقة وسجلت قضية برقم 223/2017 جنح الجابرية.