الطب الشرعي سيحسم أسباب الوفاة خلال ساعات

محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الأحمدي بإحالة جثة مواطن من مواليد 1987 الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته ومعرفة ما اذا كانت تحمل أي شبهة جنائية بعد ان رصدت آثار حريق على مركبته الوانيت.

وقال مصدر أمني ان رجال الطب الشرعي لم يرصدوا على جثمان المواطن أي آثار تشير الى طعنات أو ما شابه، وهو ما يدعو الى الاعتقاد بأن هناك أمرا غامضا وراء الوفاة، وقد يكون السبب جنائيا أو غير جنائي كالعطش.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا صباح أمس بوجود جثة لشخص مجهول في منطقة «حد حمارة».

وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ عدد من رجال المباحث والأدلة الجنائية، وتبين ان هناك على مسافة 1500 متر تقريبا مركبة وانيت وقد بدت محترقة من الصندوق الخلفي.

وأشار المصدر إلى انه عثر بداخل الوانيت على هوية صاحب الجثة على الأرجح.

وقال المصدر: لاحظ أطباء الأدلة عدم وجود آثار واضحة ترجح أو تشير الى جريمة قتل، ولكن وجدت الجثة عليها حروق قد تكون بفعل حرارة الشمس، خاصة ان الجثة مضى على وجودها يومان.