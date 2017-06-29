هاني الظفيري ـ مشاري المطيري

نقل رجال الادلة الجنائية جثة خليجي من بر السالمي الى الطب الشرعي بعد ان اهلكه العطش اثناء زيارته جاخور احد اقربائه وتم تسجيل قضية في مخفر تيماء.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من وافد آسيوي يفيد بوجود جثة ببر السالمي عند الكيلو 8، وعليه انطلق رجال الامن والنجدة والمباحث وتبين ان الجثة تعود لخليجي من مواليد 1973، وافاد المصدر بأن الشخص يعاني من اضطرابات نفسيه وانه حضر الى جاخور احد اقربائه في صباح اول من امس ورفض الخروج من الجاخور لأنه يفضل الجلوس وحيدا وتركه قريبه وعاد الى المدينة حيث بدأ الخليجي بالسير على الاقدام نحو 6 كيلوات في وقت الظهيرة، مما تسبب في وفاته، وأردف المصدر ان رجال المباحث قاموا بتتبع آثار سير الخليجي الذي توضح انه كان يبحث عن الماء بعد ان داهمه الحر، هذا وثبت لرجال الادلة عدم وجود آثار على المجني عليه وهو ما يؤكد ان الوفاة بسبب العطش وعليه تم رفع تقرير بالواقعة.